Дожди стихают, но не уходят: прогноз погоды на выходные

Экспансия дождей в Украине будет постепенно сходить на нет. Так, в субботу в отдельных регионах прогнозируют погоду без осадков, в воскресенье ливни только усилятся, однако внушительная часть страны под их удар не попадет.

Прогноз на 12 июня

В субботу в западных областях прогнозируют +22...+24°C в светлое время и от 12 до 15 в темное. В южных регионах, включая Крым, на Киевщине и Черниговщине ожидается около 24-26 градусов днем и 13-15 после захода солнца. В остальных частях страны на протяжении дня термометры покажут 23-25 с отметкой “плюс”, а ночью 12-14.

Синоптики утверждают, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях должно быть сухо. В других регионах дожди, самые сильные – на востоке страны и на границе с Беларусью в Житомирской области. На Левобережье преимущественно с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Во всех областях Левобережной Украины, кроме северных, сохранится Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности. Основная причины – грозы. В остальных регионах “зеленый” уровень.

О пожарной опасности не сообщается.

В Киеве обещают сухую погоду, но в течение дня может пролиться дождь. В светлое время воздух прогреется до +23...+25 градусов, в темное – охладится до +13...+15. Скорость ветра – 2-3 м/с.

Карта осадков, ожидаемых в 14:00 в субботу, 12 июня. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 13 июня

В воскресенье на западе страны похолодает: днем температура поднимется только 17-19 градусов, ночью опустится до 12-15. На Киевщине и Черниговщине столбики термометров доползут только до отметок +20...+23 в светлое время и 13...15 в темное. В Сумской и центральных областях в среднем на 1-2 градуса теплее. В южных и восточных регионах в течение дня жители смогут зафиксировать до 26 по Цельсию, а после захода солнца – 13-16.

От дождей в этот день больше всего пострадают северная, центральная и южная части Украины; меньше – восток и Крым, еще меньше – запад. Самые сильные ливни прольются на территории Киевской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областей. По всей стране возможны грозы. Ветер ночью юго-западный – 5-10 м/с, днем северо-западный – 7-12 м/с.

В Киеве дождь, может быть гроза. Днем ожидается 19-21 градус тепла, ночью – +13...+15. Скорость ветра – 3-5 м/с.