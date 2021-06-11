Цены в Украине: что подорожало больше всего

Вся продукция в Украине за год выросла в цене. Наибольшие показатели показали газ, подсолнечное масло и сахар, сообщает 24 Канал.

С мая 2020 по май 2021 цена на газ выросла на целых 161,6%. Подсолнечное масло прибавило в цене 75,2%. На третьем месте лидеров подорожания сахар – 67,2%.

Всего в мае продукты подорожали на 1,7%, мясо и мясопродукты – на 1-1,8%. Удешевлением могут похвастаться только яйца – 17,5%.

В годовом измерении продукты подорожали следующим образом: