В ГБР разоблачили масштабную схему по ввозу "евроблях"

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении руководителю одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, сообщает РБК-Украина.

За 600 долларов он "помогал" водителям растаможить автомобиль на иностранной регистрации.

"Пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей без соответствующих оснований и документов. За каждую такую машину он получал 600 долларов США" ,- говорится в сообщении пресс-службаы ГБР.

Отмечается, что правоохранители задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.