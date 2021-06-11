Сборная Украины будет играть на Евро в форме с лозунгом

Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава". Об этом заявил на пресс-конференции с футболистами сборной пресс-атташе сборной Александр Глывинский, сообщает Лига.net.

Журналист спросил на английском языке, собирается ли сборная играть в воскресенье в матче против Нидерландов в форме с картой Украины с временно оккупированным РФ Крымом и надписью "Слава Украине".

"Это точно не вопрос для футболистов. У нас есть форма. Она была утверждена УЕФА. Все знаки на ней были утверждены УЕФА. Президент Украинской ассоциации футбола находится сейчас в Риме, разговаривает с УЕФА об этом", – ответил Глывинский на английском.

Затем переводчик перевел вопрос на украинский так:

"Вопрос был об экипировке сборной Украины, а именно о надписи "Слава Украине – Героям слава". Собирается ли сборная играть в этой экипировке с этими надписями?".

Пресс-атташе не исправил переводчика, а добавил: " И да, мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена ".

Кроме того, Глывинский сообщил НВ, что сборная поехала на Евро-2020 только с теми комплектами формы, на которых есть надпись "Героям слава".