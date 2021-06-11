Что ожидается на валютном рынке на выходных

Рост предложения валюты на межбанковском﻿ валютном рынке в пятницу вновь потребовал вмешательства Национального банка. При этом сегодня регулятор кардинально поменял тактику.

Сначала, когда котировки незначительно опустились,а предложение незначительно превышало спрос, Нацбанк решил просто «отсечь» более дешевые заявки на продажу и начал активно их выкупать. Когда же стало очевидно, что этого недостаточно, а к продавцам подключились нерезиденты, заранее начавшие продавать валюту в предверии следующего аукциона по ОВГЗ, НБУ был вынужден жестко обозначить уровень поддержки, установив ордер на покупку на 27,02 гривен. Всего за сегодняшний день регулятор пополнил золотовалютные резервы более чем на 50 млн долларов и смог удержать безналичный доллар выше психологического уровня 27 гривен.

Закрыли торги пятницы на 8,5 копеек на покупке и на 8,25 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,06/27,14 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись чуть шире вчерашнего: спрэд на старте составил 8 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,0835 гривен прошла в 9:45. С утра объем заявок на продажу в два раза превышал объем на покупку, но позже разрыв стал нарастать. В районе 10:30 на рынке неожиданно появился Нацбанк. Он изменил тактику и вместо того, чтобы держать какой-то конкретный уровень, начал просто скупать более дешевые заявки от продавцов. Таким образом он скупил больше 20 млн долларов, после чего ушел с рынка. Котировки ушли вниз, ценник на покупку снизился до 27,02 гривен, и возникла угроза пробить уровень 27 гривен. В этот момент регулятор появился еще раз с крупным ордером на покупку по цене 27,02 гривен. Те, кто хотел купить валюту и выжидал, поняли, что ниже сегодня уже не будет, и выставили заявки чуть выше уровня НБУ. Тем не менее, регулятор оставался на рынке с покупкой вплоть до закрытия торгов и смог существенно пополнить свои резервы, а также защитил уровень 27 гривен.

Котировки закрытия – 27,02/27,0375 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 39,1 млн по сравнению с четвергом днем и составил 162,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0452 гривен.

Официальный курс доллара на 14 июня установлен на отметке 27,0404 гривен за доллар, снижение на 6,64 копеек.

Официальный курс евро на 14 июня установлен на отметке 32,7905 гривны за евро, снижение на 19,85 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2101 . Сегодня евро на FOREX опустился до отметки 1,2093 доллара на фоне падения доходности европейских облигаций после того, как члены ЕЦБ преуменьшили опасения по поводу инфляции. Евро обвалился против всех ведущих мировых валют, но самое существенное падение произошло по отношению к американскому доллару.

Российский рубль, который всю неделю демонстрирует рост по отношению к американскому доллару, сегодня достиг отметки 71,55 рублей за доллар, но к вечеру частично растерял свои достижения. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,15-72,20 рубля за доллар. В Украине наличный рубль сегодня подорожал на 2 копейки, до 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

И наличный доллар, и наличный евро продолжают терять в цене. К вечеру пятницы доллар в Киеве продавали по 27,05 гривен, а наличный евро готовы были отдавать даже по 32,85-32,90 гривны. Кстати, по утверждению отдельных операторов наличного рынка, подешевевший евро привлек внимание покупателей, и на него наконец-то пошел спрос.

Что касается наличного доллара, то снижение цены приводит лишь к росту предложения; покупать дешевеющую валюту желающих мало.

На выходных ценники на продажу и наличного доллара, и евро либо останутся на том же уровне, либо даже немного опустятся: опасаясь возникновения дефицита гривны в кассах, оптовые обменные пункты могут снизить ценники на продажу еще на несколько копеек. Покупать же и доллар, и евро обменники будут гораздо дешевле: разница между ценой покупки и продажи на выходных вырастет.

Что касается российского рубля, его цена на выходных останется стабильной, хотя торговый диапазон расширится до 3,72-3,75 гривен за 10 рублей. Спрос на рубль традиционно будет небольшим, поэтому цена будет зависеть от объемов российской валюты, скопившихся в кассе обменника.