В Пакистане непривитым от COVID заблокируют SIM-карты

В провинции Пенджаб в Пакистане отказавшимся от COVID-вакцинации заблокируют SIM-карты. Соответствующее решение приняли на совещании под председательством министра здравоохранения провинции Ясмин Рашид, сообщает Корреспондент.

"На совещании было принято решение предложить Национальному командно-оперативному центру заблокировать SIM-карты лиц, которые не прошли вакцинацию после определенного времени", - заявила Рашид.

По ее словам, правительство провинции использует все ресурсы, чтобы остановить распространение коронавируса и представит властям страны другие меры, чтобы подтолкнуть людей к скорейшей вакцинации, в частности, предложит запретить вход непривитых людей в парки и рестораны, а на более поздних этапах - в ТЦ.