Евро-2020: календарь матчей сборной Украины

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает УНИАН.

Сборная Украины свой путь на турнире начнет 13 июня.

Подопечные Андрея Шевченко попали в группу С, где сыграют с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе 1-й тур

Нидерланды - Украина

Где: Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Когда: 13 июня (воскресенье), 22.00 2-й тур.

Украина - Северная Македония

Где: Бухарест, "Национальный стадион"

Когда: 17 июня (четверг), 16.00 3-й тур.

Украина - Австрия

Где: Бухарест, "Национальный стадион"

Когда: 21 июня (понедельник), 19.00

Плей-офф Евро-2020 стартует 27 июня.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи. Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

Сборная Украины вошла в пятерку самых молодых команд Евро-2020

Сборная Украины станет одной из самых молодых команд на чемпионате Европы по футболу, который стартует 11 июня.

Об этом стало известно после того, как были объявлены заявки всех команд.

Как сообщает Sport.ua, средний возраст украинской сборной - 25,96 года.

Украина входит в пятерку самых молодых коллективов Евро-2020. В составе "желто-синих" есть восемь игроков, которым за 30 лет, но в то же время сразу шесть игроков - младше 23 лет.

Самая молодая команда - Турция (24,58). В ее составе всего два футболиста старше 30 лет.

Также в топ-5 входят Англия (24,81), Уэльс (25,04) и Испания (26,13).

Кто выиграет Евро-2020: прогноз букмекеров

Сборная Франции, по мнению букмекеров, является главным фаворитом на победу на Евро-2020.

На действующих чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 5,5. В тройку главных претендентов на победу также входят сборные Англии и Бельгии.

Коэффициенты на победу сборной Украины у различных букмекерских компаний колеблются от 51,00 до 101,00. В среднем в прогнозах букмекеров Украина располагается на 12-14 местах среди всех участников турнира.

Топ-10 фаворитов Евро-2020

1. Франция - 5,5

2. Англия - 6,0

3. Бельгия - 7,0

4. Германия - 8,0

5. Испания - 8,5

6. Португалия - 9,0

7. Италия - 10,0

7. Нидерланды - 15,0

9. Дания - 29,00

10. Хорватия - 34,00