Устроил теплицу: подробности обвала балкона в Киеве

Плиты пристройки балкона 6 этажа обвалились в доме на улице Архитектора Вербицкого в Киеве 10 июня. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Kyiv Media .

Соседи пожилого мужчины, который устроил пристройку и настоящий огород на собственном балконе, боролись с ситуацией почти 3 года. По словам жителей дома, они много раз обращались к коммунальщикам с требованиями хотя бы как-то повлиять на владельца квартиры.

В отношении мужчины коммунальщики неоднократно составляли предписания, согласно которым он должен был убрать пристройку.

Собирался самостоятельно демонтировать

Соседи дедушки утверждают, что он устроил на балконе настоящий огород и нанес туда огромное количество земли. Поскольку самодельные конструкции могли не выдержать нагрузки, они выражали свое беспокойство.

Сам владелец квартиры, где произошел инцидент, говорит, что накануне как раз собирался самостоятельно устранить нарушения.

На самом начале работ по демонтажу сверху свалился кусок плиты. За ним вниз посыпались десятки килограммов земли и конструкции постройки.

Довольно тяжелые предметы упали на ту часть двора, где нередко ходили люди. К счастью, в этот момент внизу никого не было.

На месте происшествия работали спасатели КАРС, которые демонтировали остатки опасных конструкций. На время этих работ участок двора пришлось перегородить для безопасности жильцов.

Накажут ли дедушку за обустройство пристройки и ее дальнейшее падение, неизвестно.