Netflix показал трейлер боевика с Ван Даммом, отснятый в Киеве

Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма "Последний наемник", в которым сыграл Жан-Клод Ван Дамм, сообщает Страна.ua.

По трейлеру фильма мало что можно сказать, но точно понятно, что лента будет полна экшена, а 60-летний Ван Дамм покажет свой фирменный шпагат, который является его визитной карточкой.

Как известно, "Последний наемник" - первый снятый Netflix в Украине фильм, его премьера состоится на Netflix 30 июля.

Напомним, о начале съемок фильма сообщалось в конце июля 2021 года. Продюсерами выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

Большая часть съемок проходила в Киеве. Из-за некоторых сцен в августе прошлого года перекрывали часть улиц. В главных ролях снялись Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. За работу отвечали международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media.