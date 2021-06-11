Кулеба озвучил детали встречи Зеленского с Байденом
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в конце июля, сообщает Сегодня.
Об этом в эфире "Большая пятница" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, это будет полноценный визит в США. Сейчас проходит согласование даты переговоров лидеров, а также решается, какие темы будут затрагиваться в ходе встречи.
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"Мы уже начали его (визит – Ред.) готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", – сказал Кулеба.