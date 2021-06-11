В Москве арестовали украинского чиновника времен Януковича
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО Павла Зинова — экс-главу департамента материального обеспечения МВД Украины времен министра Виталия Захарченко.
Отмечается, что следствие подозревает его в растрате и получении взятки в особо крупном размере.
После бегства в Россию Зинов получил должность начальника санатория "Подмосковье" МВД России. Так, по информации издания, дело в отношении него связано с махинациями при поставке товаров в возглавляемое им ведомственное учреждение.
Защита Зинова просила суд назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако судья встала на сторону обвинения.
Отмечается, что дело против Зинова было возбуждено по материалам внутриведомственных проверок МВД РФ.
"В настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательной базы и проводится проверка поставок продуктов питания в учреждения здравоохранения системы МВД России", — приводит издание слова пресс-секретаря МВД РФ Ирины Волк.