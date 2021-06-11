В Луцке открыли консульство Литвы

В Луцке в пятницу, 11 июня, открыли Почетное консульство Литовской Республики. Дипломатическое учреждение находится на улице Словацкого, 12, в центре города, сообщает Зеркало недели.

На открытие пришли чиновники Литовской Республики во главе с вице-спикером Сейма Паулюсом Саударгасом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом, народные депутаты Украины, почетные консулы из Польши и Чехии, городской голова Игорь Полищук и его заместитель Ирина Чебелюк, а также представители областной власти, передает Луцкий городской совет.

«Луцк всегда был успешным в вопросах международной деятельности. В Литве мы города-партнеры, с которыми успешно сотрудничаем. Я надеюсь, что с открытием Почетного консульства это сотрудничество будет только углубляться, становиться активным и приносить еще больше результатов. С Литовской Республикой мы тесно связаны историей и культурой, а теперь, я надеюсь, мы будем объединены и красивыми инвестиционными проектами, которые будут направлены на то, чтобы наши города развивались, становились успешными и прогрессировали» , - отметил городской голова.

Посетить Почетное консульство Литовской республики в Луцке можно с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов, а по предварительной записи в эти дни с 14 до 17 часов.