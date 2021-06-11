МИД РФ сравнило "Слава Украине" с нацистским "Heil Hitler"

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение, где вспомнили о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии, сообщает Зеркало недели.

В России приравняли к нему украинский лозунг «Слава Украине!» на форме сборной, которую надели американские дипломаты. ﻿Сообщение размещено внешнеполитическим ведомством РФ в Twitter.

«14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствии на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией «Хайль Гитлер!».

В чем связь между этими событиями остается лишь гадать.