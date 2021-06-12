Девушка запечатлевшая убийство Флойда получила Пулитцеровскую премию

Девушка запечатлевшая убийство Флойда получила Пулитцеровскую премию

Девушка, которая сняла убийство Джорджа Флойда, получила специальную журналистскую награду "особое упоминание" совета Пулитцеровской премии, сообщает Интерфакс.

По словам Пулитцеровского комитета, 18-летняя Дарнелла Фрейзер была удостоена этой награды за мужество, передает BBC News.

Ее видео было использовано в качестве доказательства в суде, который признал полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда по трем пунктам обвинения. Помимо этого именно эта запись, попавшая в интернет, вызвала массовые протесты за расовую справедливость по всему миру.

Фрейзер случайно увидела арест Флойда во время прогулки со своим двоюродным братом в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Во время судебного процесса она сообщила, что начала записывать этот инцидент на свой телефон, потому что "видела человека в ужасе, умоляющего сохранить ему жизнь".

Помимо этого, за освещение событий вокруг убийства Джорджа Флойда полицией Пулитцеровскую премию получила газета Star Tribune. Она была отмечена в номинации "Срочные новости".

Пулитцеровская премия - самая престижная журналистская премия в США.

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