Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе укрепление гривны к доллару и евро продолжилось, несмотря на массивные интервенции по покупке валюты, проведенные Национальным банком. Регулятору удалось лишь несколько затормозить процесс и взять его под свой контроль.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 7 июня на отметке 27,20/27,30 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Нерезиденты, запланировавшие приобретение крупного пакета облигаций внутреннего госзайма на аукционе 8 июня, с самого утра начали крупные продажи иностранной валюты. Объемы предложения выросли настолько, что грозили обвалом доллара; естественно, это не устраивало нерезидентов. Национальный банк появился на рынке и провел несколько подряд интервенций по покупке валюты, чтобы хоть немного уравновесить спрос и предложение. Это повторилось и во вторник, и в среду. Лишь один день – в четверг 10 июня – на межбанковском валютном рынке наблюдалось относительное спокойствие, и вмешательство регулятора не понадобилось. В пятницу 11 июня предложение вновь сильно превысило спрос, и Национальный банк вышел с очередной интервенцией.

В итоге, за четыре дня, проведенных на рынке, НБУ пополнил золотовалютные резервы на 375 млн долларов. Закрыли неделю на отметке 27,02/27,0375 гривен – на 22 копейки на позиции «бид» и на 23,55 копейки на позиции «оффер» ниже, чем неделей ранее.

Наличный доллар на уходящей неделе продолжил падать синхронно с безналичным, но ценник на него снизился не столь существенно. Утром понедельника 7 июня в Киеве продавали наличный доллар по 27,18-27,20 гривен. К вечеру пятницы 11 июня продажа наличного «американца» в столице упала до 27,05-27,06 гривен; по такой же цене его продают утром субботы. Таким образом, наличный доллар за неделю подешевел на 13-15 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе совершал резкие движения. В среду 9 июня он вырос до 1,2217 доллара, но затем начал падать и в пятницу 11 июня опустился до 1,2093 доллара, установив новый месячный минимум. Падение доходности европейских облигаций после слов члена Управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнута о том, что Европейский центральный банк может контролировать инфляцию, вызвало сильное падение евро против ведущих мировых валют, в первую очередь против доллара США. Закрыли неделю на отметке 1,2107 – на 58 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине наличный евро за неделю подешевел на 15 копеек. Утром понедельника 7 июня евро в столице продавали по 33,00-33,02 гривны. К вечеру пятницы 11 июня ценник на наличный евро опустился до 32,85-32,87 гривен.

Заявление министра финансов России Антона Силуанова об исключении американского доллара из структуры Фонда национального благосостояния, а также повышение ставки Центробанка России сразу на 50 базисных пунктов, до 5,50%, способствовали сильному укреплению российского рубля на уходящей неделе. В пятницу ему удалось даже пробить поддержку на уровне 72 рубля за доллар и дойти до отметки 71,55 рубля. Закрыли неделю на отметке 71,95 рубля за доллар – на 91 копейку лучше, чем неделей ранее. Благодаря тому, что гривна и рубль укреплялись синхронно, цена наличного рубля за неделю практически не изменилась: в Киеве его продавали по 3,70-3,75 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Возобновление интереса иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам предполагает, что крупные продажи иностранной валюты для покупок ОВГЗ продолжатся и на следующей неделе. Национальный банк так же, как и на уходящей неделе, будет проводить политику сдерживания чрезмерного укрепления национальной валюты, но интервенции, скорее всего, будут проводиться уже на более низких уровнях. Это означает, что на следующей неделе может сложиться ситуация, при которой доллар опустится ниже психологического уровня 27 гривен. Наличный доллар при этом также продолжит дешеветь: на следующей неделе его будут продавать в диапазоне 26,85 - 27,25 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Диапазон колебаний евро сдвинем чуть ниже: 1,1970-1,2270 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 32,50 до 33,20 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе попытается продолжить рост в направлении 70-71 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в интервале 3,68-3,78 гривны за 10 российских рублей.