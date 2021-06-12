Самые модные купальники весна-лето 2021

Лето – в самом разгаре, поэтому модницам стоит поспешить с выбором трендового купальника. Находясь на пляже, каждая женщина хочет выглядеть привлекательно и уверенно, и для этого ей нужен подходящий модный купальник, который смог бы подчеркнуть ее фигуру. Какие изделия предлагают надевать дизайнеры этим летом – читайте далее, сообщает 24 Канал.

Каждое лето в пляжной моде появляются свои тенденции. Кроме модных однотонных купальников, которые всегда будут в тренде, дизайнеры советуют обратить внимание на купальники с фигурными вырезами или тонкими шлейками, бикини с морскими узорами, изделия в технике кроше, сплошные модели в спортивном стиле и купальники неоновых цветов.

Оттенки шоколада

Купальники коричневой цветовой гаммы летом будут в тренде. Чтобы продемонстрировать знание модных трендов, достаточно будет приобрести минималичтичное изделие шоколадного оттенка.

На светлой коже такие купальники будут иметь контрастный вид, а на смуглой создадут эффект "второй кожи".

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Фигурные вырезы

Вырезы этого сезона на пике популярности. Они есть на джинсах, водолазках, платьях, а теперь перекочевали на купальники.

По данным аналитической платформы Lyst, купальники с вырезами в этом сезоне самый популярный фасон в интернете – за последнее время количество запросов в месяц увеличилась на 39%.

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Тонкие шлейки

Тонкие шлейки на купальнике – один из самых привлекательных фасонов. Сейчас в тренде как закрытые модели с соблазнительными шлейками, которые подчеркивают изящную женскую фигуру, так и купальники-бикини, которые очень любит все семейство Кардашян-Дженнер.

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Неоновые оттенки

Флуоресцентные цвета созданы для того, чтобы их носить летом. Неоновые цвета выгодно подчеркивают загар и привлекают внимание на пляже. Стилисты советуют примерить цвет фуксии, насыщенного зеленого и оранжевого.

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Морские узоры

Морские звезды, ракушки и кораллы будут украшать бикини и сплошные купальники. Тренд на морские мотивы задала модельер Донателла Версаче, посвятив коллекцию Versace весна – лето 2021 морской стихии Атлантиды.

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Ретро

Этим летом дизайнеры предлагают обратить внимание на закрытый купальник без бретелек или купальник хал тер с вырезом в форме сердца.

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Спорт

Спортивные вещи уже давно занимают значительную часть нашего гардероба, так что теперь им нашлось место и на пляже. Такие купальники имеют не менее спортивный вид, чем соблазнительные бикини.

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue

Кроше

В технике кроше популярность в начале сезона получили панамы, а уже сейчас от этой техники не остались в стороне купальники. Выбирайте такие купальники и сочетайте с модным головным убором, как это делает Белла Хадид.

Трендовые купальники весна – лето 2021 / Vogue