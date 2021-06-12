Volkswagen показала свой самый топовый седан

Оригинальный автомобиль с нестандартным дизайном выглядит отлично, сообщает Автоцентр.

Volkswagen не лишен доли здорового авантюризма и находит возможность удивить своих поклонников нестандартными решениями, которые присутствуют во многих моделях. Кроме того, компания периодически презентует оригинальные концепции, выводящие любовь к экспериментам на новый уровень.

На этот раз немецкий производитель переработал седан VW Arteon. Новинка находится в статусе концепта и получила приставку в названии Big Sur в честь живописной прибрежной зоны в штате Калифорния (США). Автомобиль основан на модификации модели SEL Premium R-Line. Кузов покрыли виниловой пленкой ярко-зелено цвета, на укладку которой специалисты затратили около 50 часов.

Седану Фольксваген Артеон переработали решетку радиатора, бампер дополнили сделанным на заказ сплиттером, а на корме установили небольшой лип-спойлер. Ездит концептуальный Arteon на 20-дюймовых глянцевых дисках Rotiform TUF-R. Автомобилю занизили на 38 мм дорожный просвет, чтобы придать более спортивный вид.

В движение Volkswagen Arteon Big Sur приводит 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 268 л.с. и 350 Нм крутящего момента, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Получит ли такая версия серийное продолжение, в компании не уточнили.