Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Президент США Джозеф Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки". По его правилам, последними на мероприятие должны явиться члены королевской семьи. Однако Байден с женой Джилл прибыли позже королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что опоздала чета Байденов на торжественный прием в графстве Корнуолл на несколько минут. К их приходу туда уже прибыла королева с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз.

Однако, как пишет издание, нарушения со стороны американского лидера не ухудшили настроение Елизаветы II. Она приветливо общалась с гостями, в том числе с Байденом, с которым встретилась впервые с момента его вступления в должность главы государства.

В публикации уточняется, что, согласно королевскому протоколу, гости должны прибывать на любые торжественные и официальные мероприятия раньше королевской семьи. Кроме того, монархи должны уходить с мероприятий первыми, лишь после этого гостям позволено уезжать.