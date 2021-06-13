Россия создает в Европе искусственный дефицит газа - Зеркаль

Газ значительно подорожает для Украины, если Россия решит прервать транзит, сообщает Укринформ.

Об этом рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль.

"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает" , - отметила советник министра.

По ее словам, если уже этой зимой прекратится транзит газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".