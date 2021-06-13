Россия создает в Европе искусственный дефицит газа - Зеркаль
Газ значительно подорожает для Украины, если Россия решит прервать транзит, сообщает Укринформ.
Об этом рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль.
"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает", - отметила советник министра.
По ее словам, если уже этой зимой прекратится транзит газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".
"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.