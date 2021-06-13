Автосалоны за месяц заработали $270 млн: топ продаж

За май этого года украинцы купили и зарегистрировали 8 400 новых автомобилей. Это на 16% меньше показателей апреля, когда было куплено 10 тыс. новых машин, сообщает UBR.

В общей сумме за прошлый месяц в автосалонах покупатели "оставили" $270 млн. Чаще всего приобретали машины Toyota (1100 ед). Их набрали на $40 млн.

Кроссоверы составили более 70% продаж. Лидером рейтинга популярности стал Toyota RAV4 (472 ед). Также часто покупают Renault Duster (424 ед.) и Kia Sportage (413 ед.).

Среди всех зарегистрированных авто были и три Rolls-Royce Cullinan, каждый из которых стоит более $500 тыс. В сегменте "люкс" также купили Rolls-Royce Ghost ($300 тыс.), два Bentley Continental GT (по $280 тыс. каждый) и один Bentley Flying Spur ($280 тыс.).

Киев остается первым по количеству зарегистрированных машин в мае – 3500 ед. После столицы идут Днепр, Харьков, Одесса и Запорожье.

Напомним, что в прошлом месяце украинцы купили и впервые зарегистрировали в Украине 33,2 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это более чем в четыре раза больше, нежели было приобретено новых машин. При этом доля заграничного "секонд-хенда" на первичном рынке занимает 80%.