В Японии у привитых вакциной Pfizer обнаружили побочный эффект

В Японии у семи граждан началось воспаление мышцы сердца после получения вакцины от коронавируса марки Pfizer, сообщает Телеграф.

По данным официальных представителей, на 30 мая около 9,76 млн граждан в Японии привились вакциной Pfizer.

Результатом прививки у 7 людей возрастом от 20 до 69 лет стал миокардит и перикардит. Примечательно, что 6 человек из них являются мужчинами. Первые симптомы проявились у них после получения второй дозы вакцины.

В свою очередь в Минздраве страны отметили, что серьезные опасения касательно безопасности, которые повлияли бы на вакцинацию в Японии, не подтверждены. Официальные представители сообщили, что они продолжат сбор данных по безопасности вакцины как внутри страны, так и за рубежом.