Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу только активное вмешательство Национального банка затормозило падение безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ на уровне 27,02 гривен.

Рост интереса иностранных инвесторов к украинским ОВГЗ предполагает, что продажи валюты нерезидентами для их покупки продолжатся и на этой неделе. А значит, уже сегодня мы увидим проверку уровня 27 гривен на прочность. Все будет зависеть от того, по какой цене Национальный банк примет решение провести очередную интервенцию.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,95/27,05 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

На наличном рынке доллар в столице на выходных подешевел еще на 2 копейки: в субботу и воскресенье оптовые обменные пункты Киева продавали его по 27,04-27,05 гривен. Сегодня продажа доллара в столице стартует с 27,04 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. Если падение продолжится, наличный доллар еще до конца дня может опуститься до 27 гривен ровно.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу резко упал и достиг отметки 1,2093 доллара на фоне падения доходности европейских облигаций после того, как члены ЕЦБ преуменьшили опасения по поводу инфляции. Евро обвалился против всех ведущих мировых валют, но самое существенное падение произошло по отношению к американскому доллару. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 1,2093-1,2111 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 32,78-32,80 гривны. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Шанс увидеть дальнейшее снижение ценника на евро сохраняется.

Российский рубль в прошлую пятницу вырос к американскому доллару до отметки 71,55 рублей за доллар. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 72,00-72,10 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве на выходных продавали в основном по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Такая же цена сохранится и сегодня.

