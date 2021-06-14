Что делать, если вы обнаружили ошибки в документах на землю

В Центре по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи разъяснили, что делать, если вы выявили ошибки в своем акте на право собственности на земельный участок или ином правоустанавливающем документе, сообщает ЛигаБизнес.

Ошибки в землеустроительных документах, в том числе и государственных актах, которые выдавались гражданам и юридическим лицам в разное время разделяют на две группы: технические и орфографические.

Технические ошибки, например, касаются неправильно определенной площади земельного участка, его конфигураций.

Орфографическими ошибками являются ошибки допущенные в:

- фамилии, имени и отчестве гражданина, которому выдавался государственный акт на право частной собственности на его земельный участок;

- названии юридического лица;

- названии населенного пункта, улицы и тому подобное.

В соответствии с п. 150 Порядком ведения Государственного земельного кадастра № 1051 исправление технических ошибок, допущенных не по вине органа, который ведет Государственный земельный кадастр, осуществляется кадастровым регистратором по заявлению заинтересованного лица.

С 2013 года государственные акты на право собственности на земельный участок не выдаются, а потому ошибку в самом государственном акте, который был выдан раньше, исправить невозможно. Для решения данного вопроса необходимо в письменном виде увидеть о факте выявления ошибки территориальный орган Госгеокадастра по местонахождению земельного участка. Заявление вместе с приложенными к нему документами нужно подать лично или направить заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении. Если факт несоответствия сведений из Государственного земельного кадастра и информации, которая содержится в документах, которые являются основанием для внесения таких сведений, подтвержден, Государственный кадастровый регистратор с помощью программного обеспечения:

- составляет в электронной и бумажной форме протокол исправления ошибки, бесплатно исправляет допущенную ошибку (кроме случаев, когда техническая ошибка допущена не по вине органа, который осуществляет ведение Государственного земельного кадастра);

- в письменном виде уведомляет заявителя не позже следующего дня об исправлении ошибки (в том числе владельцев, пользователей земельных участков, а также третьих лиц, интересов которых касалось исправление ошибок);

- направляет государственному регистратору прав на недвижимое имущество уведомления в электронной форме;

- бесплатно выдает заявителю извлечение, справку из Государственного земельного кадастра, копию из картографических материалов Государственного земельного кадастра на замену документа, в котором выявлена ошибка.

В случае, если кадастровый регистратор не может проверить и подтвердить сведения о владельце земельного участка, он откажет в государственной регистрации земельного участка. Данный отказ оформляется соответствующим решением, которое выдается заявителю на руки и это является основанием для обращения в суд в порядке отдельного производства с заявлением об установлении факта принадлежности заявителю правоустанавливающего документа.

По получении позитивного решения суда, заявитель подает его государственному кадастровому регистратору вместе с государственным актом, который содержит ошибку. На основании таких документов в Государственный земельный кадастр вносятся изменения и заявителю выдается извлечение с правильными сведениями.