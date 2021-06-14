Межбанк: уровень 27 гривен под ударом

В понедельник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ вплотную подошли к психологическому уровню 27 гривен и даже опустились чуть ниже.

Национальный банк предпринял ту же тактику, что и в прошлую пятницу: он начал скупать все предложения от продавцов по ценам от 26,99 гривен и ниже. Таким способом регулятор приобрел порядка 20 млн долларов и помог поддержать баланс спроса-предложения. Благодаря вмешательству НБУ торговля сегодня стабилизировалась в узком диапазоне 26,985-27,01 гривен.

На наличном валютном рынке ценник на продажу «американца» в Киеве к обеду опустился до 26,99-27,00 гривен; на рынке даже встречались (правда, редко) предложения оптовых сумм по 26,98 гривен. Впрочем, по такой цене можно было не только купить, но и сдать крупную сумму.

Евро на FOREX в первой половине дня отскочил от поддержки на уровне 1,2093 доллара и к настоящему моменту скорректировался до отметки 1,2124 доллара. Наличный евро продолжил дешеветь синхронно с долларом и к обеду опустился до 32,72-32,75 гривен.

Российский рубль сегодня снижается после длившегося всю прошлую неделю роста. К 12 часам дня он опустился до 72,35 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль, как и в прошлую пятницу, продают по 3,73-3,75 гривны за 10 рублей.

А вот польский злотый подешевел: уже свободно можно купить его по 7,30 гривен.