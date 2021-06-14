В Киеве планируют презентовать боевой дрон отечественного производства

Экс-глава Государственного космического агентства Владимир Усов заявил, что во время выставки "Оружие и безопасность-2021", которая 15-18 июня пройдет в Международном выставочном центре в Киеве, планируют презентовать сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE, сообщает Интерфакс-Украина.

"Завтра на выставке "Оружие и безопасность-2021" представляем с Александром Лосем и командой ACE уникальный проект - сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE. Над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли", - написал Усов на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что благодаря технологии stealth, а также форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить. Также Усов добавил, что скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой.