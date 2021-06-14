Отопительный сезон на грани срыва, а платежки вырастут
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" предлагает производителям тепла дискриминационные условия по покупке газа, которые углубят отраслевый кризис в теплокоммунэнерго (ТКЭ) и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 гг, сообщает UBR.
Кроме этого, конечный тариф на тепло для украинцев может вырасти на 15-40% в зависимости от города.
Об этом сказано в заявлении ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".
Тепловики считают, что рынок природного газа в Украине функционирует "в совершенно нерыночных условиях, главным игроком в котором является НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерние компании".
Они раскритиковали требования "Нафтогаза" об авансовых платежах за газ. При этом ассоциация подчеркивает, что, согласно законодательству, население оплачивает услуги ЖКХ на условиях последующей оплаты. А долги украинцев за тепло и горячую воду превышают 25,5 млрд грн.
"Низкая платежная дисциплина клиентов и отсутствие в правовом поле действенных механизмов борьбы с должниками делают невозможным авансирование закупок газа у НАК "Нафтогаз Трейдинг". За нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ будут применяться строгие штрафные санкции – 10% от общего месячного объема поставки", – рассказали в "Укртеплокомунэнерго".
Кроме этого, "Нафтогаз" будет заключать договоры только на своих собственных условиях квотирования объемов газа, которые являются ниже необходимых на 10-15%. Недостающие объемы, по данным ассоциации, нужно будет закупать вдвое дороже, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства.