Цены на продукты будут расти - министр агрополитики

Глобальное подорожание на мировых рынках и инфляция будут обуславливать рост цен на продукты в Украине. Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко в интервью, сообщает UBR.

Чтобы сбалансировать ценообразование, необходимо понизить ставку налога на добавленную стоимость для целой группы сельскохозяйственных товаров. Такова позиция Минагрополитики, которая, по словам Лещенко, расходится с точкой зрения Минфина. Последние считают, что налог надо повысить до 20%.

"Наше видение такое, что нам надо сбалансировать две вещи: принять в этом году закон о внутренней торговле и урегулировать деятельность торговых сетей, так как наценки, которые они формируют по отдельным группам товаров, выходят за рамки рыночного ценообразования" , – сказал Лещенко.

Кроме того, существует необходимость госрегуляции ряда товаров.

"Мы не можем допустить ситуации, которая была с маслом, когда масло украинского производства в Польше стоило на 10% дешевле, чем в Украине. Была абсолютно понятна ситуация, по которой государство в пожарном порядке административными методами пыталось сбалансировать ценообразование путем введения соответствующего квотирования и запрета экспорта" , – отметил министр.

Он подчеркнул, что оптимальная формула состоит в "балансировании через НДС". Этот вопрос будет обсуждаться с Минфином в ближайшее время.