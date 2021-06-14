Что ожидается на валютном рынке во вторник
Превышение предложения над спросом на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке в понедельник привело к тому, что крупный уровень поддержки 27,00 гривен был пробит: котировки к закрытию торговой сессии опустились на несколько копеек ниже.
То, что сегодня продолжится тренд укрепления гривны к доллару и евро, стало ясно с самого утра, когда количество заявок на продажу валюты существенно превысило число желающих ее купить. Часть импортеров, у которых еще не «горят» сроки оплаты контрактов, сняли свои заявки на покупку и продолжили наблюдать за тем, как снижаются котировки безналичного доллара. Даже вмешательство Национального банка, который сегодня применил ту же тактику, что и в прошлую пятницу, помогло лишь на время; после того, как регулятор ушел с рынка, снижение продолжилось с новой силой.
Закрыли торги понедельника на 7 копеек на покупке и на 6,75 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,95/27,04 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись чуть шире вчерашнего: спрэд на старте составил 9 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,02 гривен прошла в 9:38. Примерно до 11 утра сделки шли в узком диапазоне 26,99-27,01 гривен. К этому времени реальные покупатели закончились, и котировки ушли ниже уровня 27 гривен. В этот момент на рынке появился Национальный банк. Он вновь решил применить ту же тактику, что и в прошлую пятницу: вместо того, чтобы выставить какой-то определенный уровень покупки, стал собирать все заявки от продавцов по ценам 26,99 гривен и ниже. Купив таким образом порядка 20 млн долларов, Нацбанк ушел, а котировки продолжили снижение. К концу торговой сессии они достигли дневного минимума.
Котировки закрытия – 26,95/26,97 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 15 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 147,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9966 гривен.
- Официальный курс доллара на 15 июня установлен на отметке 26,9957 гривен за доллар, снижение на 4,47 копеек.
- Официальный курс евро на 15 июня установлен на отметке 32,7053 гривны за евро, снижение на 8,52 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2123 . Сегодня евро на FOREX несколько раз опускался до отметки 1,2093 доллара. Пройти ниже не удалось,т.к. на этом уровне евро столкнулся с крупными покупками. В результате он поднялся до уровня 1,2130 доллара.
Российский рубль, который всю прошлую неделю демонстрировал рост по отношению к американскому доллару, сегодня опустился с 72,00 до 72,35 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,05-72,10 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.
Что ожидается на валютном рынке во вторник
Завтра Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма. Инвесторам будут предложены пять выпусков ценных бумаг в гривне – на 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ сроком на 1 год в евро. С учетом того, что нерезиденты последние недели проявляют повышенный интерес к нашим ценным бумагам, завтра следует ожидать повышенных продаж валюты для предстоящей оплаты купленных на аукционе бумаг. Это будет способствовать еще более сильному укреплению нацвалюты, и только от Национального банка будет зависеть, насколько завтра снизится доллар.
Наличный доллар к вечеру понедельника подешевел до 26,96-26,97 гривен: по такой цене его отпускали столичные оптовые обменные пункты. Завтра тенденция снижения ценника продолжится, и уже к вечеру мы можем увидеть наличного «американца» по 26,90-26,91 гривен.
У евро на FOREX появился шанс вырасти на 30-40 пунктов. Однако наличному евро в Украине это вряд ли поможет: он продолжит дешеветь синхронно с долларом. В понедельник вечером евро в Киеве уже продавали по 32,70-32,72 гривны, а завтра мы вполне можем увидеть ценник на уровне 32,65 гривен на продаже.
Что касается российского рубля, его цена завтра может опуститься на пару копеек, до 3,70-3,73 гривен за 10 рублей. Это произойдет в том случае, если рубль в России опять не начнет расти против американского доллара. В противном случае, стоимость рубля в киевских обменках не изменится.