Что ожидается на валютном рынке во вторник

Превышение предложения над спросом на иностранную валюту на межбанковском﻿ валютном рынке в понедельник привело к тому, что крупный уровень поддержки 27,00 гривен был пробит: котировки к закрытию торговой сессии опустились на несколько копеек ниже.

То, что сегодня продолжится тренд укрепления гривны к доллару и евро, стало ясно с самого утра, когда количество заявок на продажу валюты существенно превысило число желающих ее купить. Часть импортеров, у которых еще не «горят» сроки оплаты контрактов, сняли свои заявки на покупку и продолжили наблюдать за тем, как снижаются котировки безналичного доллара. Даже вмешательство Национального банка, который сегодня применил ту же тактику, что и в прошлую пятницу, помогло лишь на время; после того, как регулятор ушел с рынка, снижение продолжилось с новой силой.

Закрыли торги понедельника на 7 копеек на покупке и на 6,75 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,95/27,04 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись чуть шире вчерашнего: спрэд на старте составил 9 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,02 гривен прошла в 9:38. Примерно до 11 утра сделки шли в узком диапазоне 26,99-27,01 гривен. К этому времени реальные покупатели закончились, и котировки ушли ниже уровня 27 гривен. В этот момент на рынке появился Национальный банк. Он вновь решил применить ту же тактику, что и в прошлую пятницу: вместо того, чтобы выставить какой-то определенный уровень покупки, стал собирать все заявки от продавцов по ценам 26,99 гривен и ниже. Купив таким образом порядка 20 млн долларов, Нацбанк ушел, а котировки продолжили снижение. К концу торговой сессии они достигли дневного минимума.

Котировки закрытия – 26,95/26,97 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 15 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 147,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9966 гривен.

Официальный курс доллара на 15 июня установлен на отметке 26,9957 гривен за доллар, снижение на 4,47 копеек.

Официальный курс евро на 15 июня установлен на отметке 32,7053 гривны за евро, снижение на 8,52 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2123 . Сегодня евро на FOREX несколько раз опускался до отметки 1,2093 доллара. Пройти ниже не удалось,т.к. на этом уровне евро столкнулся с крупными покупками. В результате он поднялся до уровня 1,2130 доллара.

Российский рубль, который всю прошлую неделю демонстрировал рост по отношению к американскому доллару, сегодня опустился с 72,00 до 72,35 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,05-72,10 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке во вторник

Завтра Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма. Инвесторам будут предложены пять выпусков ценных бумаг в гривне – на 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ сроком на 1 год в евро. С учетом того, что нерезиденты последние недели проявляют повышенный интерес к нашим ценным бумагам, завтра следует ожидать повышенных продаж валюты для предстоящей оплаты купленных на аукционе бумаг. Это будет способствовать еще более сильному укреплению нацвалюты, и только от Национального банка будет зависеть, насколько завтра снизится доллар.

Наличный доллар к вечеру понедельника подешевел до 26,96-26,97 гривен: по такой цене его отпускали столичные оптовые обменные пункты. Завтра тенденция снижения ценника продолжится, и уже к вечеру мы можем увидеть наличного «американца» по 26,90-26,91 гривен.

У евро на FOREX появился шанс вырасти на 30-40 пунктов. Однако наличному евро в Украине это вряд ли поможет: он продолжит дешеветь синхронно с долларом. В понедельник вечером евро в Киеве уже продавали по 32,70-32,72 гривны, а завтра мы вполне можем увидеть ценник на уровне 32,65 гривен на продаже.

Что касается российского рубля, его цена завтра может опуститься на пару копеек, до 3,70-3,73 гривен за 10 рублей. Это произойдет в том случае, если рубль в России опять не начнет расти против американского доллара. В противном случае, стоимость рубля в киевских обменках не изменится.