Застройщики уходят от налогов: новая схема

Часть украинских застройщиков используют подставных физических лиц-покупателей для ухода от налогообложения при продаже квартир. О деталях одной из таких схем рассказал исполнительный директор девелоперской компании Enso Рамиль Мехтиев, сообщает UBR.

По его словам, некоторые застройщики проводят оформление первой продажи квартиры, а затем, после роста ее стоимости, по документам перепродают уже по новой цене.

"Схема такая: застройщики оформляют сделку на "физика", а спустя время такие "физики", когда цена подросла, делают переуступку на ту же сумму, которая была изначально, а разницу доплачивают кэшем. Налогов с кэша нет, так как он полностью проходит мимо кассы" , – объяснил Мехтиев.

Исполнительный директор Enso считает, что закрыть возможность для схем по уходу от налогов через подставных физлиц-покупателей может правительственный законопроект №5600, которым предлагается установить 18% НДФЛ для третьей в течение года перепродажи жилья. Однако это, в свою очередь, потянет за собой удорожание квадратных метров.