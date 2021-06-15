В НБУ назвали четыре фактора для роста гривны
В Украине курс гривны к доллару укрепился благодаря четырем главным факторам. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, сообщает Украина 24.
"Сегодня мы наблюдаем целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривны. Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая... Второй фактор, почему гривна усиливается - это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов. Третий фактор - это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа...
Есть еще четвертый фактор - ситуативный, когда гривна, например, в начале мая значительно усиливалась, потому что платили налоги, продавали экспортеры доллар, или, например, закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании", - рассказал Фурман.