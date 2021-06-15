В НБУ назвали четыре фактора для роста гривны

В Украине курс гривны к доллару укрепился благодаря четырем главным факторам. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, сообщает Украина 24.

﻿"Сегодня мы наблюдаем целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривны. Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая... Второй фактор, почему гривна усиливается - это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов. Третий фактор - это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа...