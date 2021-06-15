В Киеве паломники УПЦ следуют к ОП

В центре Киева паломники УПЦ проводят масштабный крестный ход. Сейчас они направляются к Офису президента.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Верующие и священники жалуются на масштабные гонения на их церковь, в связи с этим они хотят передать президенту соответствующее обращение.

Отметим, что в настоящее время Владимир Зеленский общается с журналистами в рамках форума Украина-30, где рассказывает о перспективах Украины в НАТО и борьбе с олигархами.

По данным СМИ, участники хода уже подошли к президентской канцелярии - их досматривали правоохранители.