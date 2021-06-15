Зеленский предложил открывать на вокзалах кинотеатры

Зеленский предложил открывать на вокзалах кинотеатры

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переоборудовать вокзалы под кинотеатры, сообщает Андрей Павловский.

По словам главы государства, УЗ является банкротом с долгами в сотни миллионов долларов и "без слез на это нельзя смотреть".

Несмотря на статус стратегического предприятия, Зеленский не видит проблем в передаче вокзалов в концессию частным организациям, которые наладят там работу магазинов, кафе, кинотеатров.

"Нет проблем, чтобы зашли крутые ритейлеры", – уверен глава государства.

Президент считает, что такая инициатива может помочь выйти "Укрзализныци" из патового финансового положения.

Новости

analytics