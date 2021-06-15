Зеленский предложил открывать на вокзалах кинотеатры

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переоборудовать вокзалы под кинотеатры, сообщает Андрей Павловский.

По словам главы государства, УЗ является банкротом с долгами в сотни миллионов долларов и "без слез на это нельзя смотреть" .

Несмотря на статус стратегического предприятия, Зеленский не видит проблем в передаче вокзалов в концессию частным организациям, которые наладят там работу магазинов, кафе, кинотеатров.

"Нет проблем, чтобы зашли крутые ритейлеры", – уверен глава государства.

Президент считает, что такая инициатива может помочь выйти "Укрзализныци" из патового финансового положения.