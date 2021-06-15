Межбанк: падение доллара усилилось

Котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжают падение.

Уровень 27 гривен, который еще вчера служил поддержкой и ориентиром, теперь гораздо выше текущих рыночных цен. Сегодня Национальный банк вновь прибег к интервенции по методу «запроса лучшей цены» и скупал самые дешевые заявки продавцов, после чего установил крупный ордер на покупку валюты по цене 26,91 гривен. Только после этого падение затормозилось, а выжидавшие минимальных цен импортеры начали выставлять свои заявки на покупку чуть выше уровня Нацбанка. Незадолго до обеда и в обеденный перерыв сделки идут в диапазоне 26,915-26,925 гривен.

Не отстает от безналичного и наличный доллар. За полдня ценник на наличного «американца» опустился на 6 копеек: утром его еще продавали по 26,96 гривен, а в обед – уже по 26,90-26,91 гривен. По словам операторов наличного рынка, чем ниже опускаются котировки, тем меньше желающих покупать доллар. В то же время предложение наличной валюты от населения достаточно высокое.

Евро на FOREX в первой половине дня попытался вырасти и поднялся до отметки 1,2145 доллара, но затем развернулся и пошел вниз, опустившись к обеду до 1,2112 доллара. Наличный евро в столице продолжает дешеветь синхронно с долларом. К обеду ценник на него опустился на 5 копеек – с 32,70 до 32,65 гривен.

Подешевел и польский злотый: сегодня за него просят в среднем 7,25-7,27 гривен.

Российский рубль в мире опять вырос к американскому доллару, достигнув к обеду 71,75 рублей за доллар. В Киеве цена наличного рубля с конца прошлой недели остается неизменной на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей.