Дождливо, но довольно жарко: какая погода ждет Украину в среду

По прогнозам экспертов, погода окажется довольно капризной: большую часть южной, центральной и восточной Украины затянут дождевые тучи; также местами мокро будет в северных и западных областях. Что радует, так это отсутствие похолодания.

В среду, 16 июня, в западных, южных и юго-восточных регионах в течение дня ожидается от 22 до 26 градусов тепла, ночью разница станет более ощутимой: 10-13 на западе и 15-18 на юге и юго-востоке. В Житомирской, Винницкой, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях в светлое время термометры покажут +24...+26 по Цельсию, а в темное – около 14-16. На севере и востоке страны, а также оставшихся центральных регионах днем прогнозируют 26-28 с отметкой “плюс” (до 29 в Луганской области), после захода солнца – не менее 15-17.

Дожди в том или ином количестве могут пролиться по всей территории страны. С наибольшей вероятностью их стоит ждать в южных, центральных, Харьковской и Сумской областях. Самые мощные ливни – на Одесчине, Черкасчине, Сумщине. Не исключаются грозы. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, но может кратковременно достигать 15-20 м/с.

В Винницкой, всех центральных, южных и юго-восточных областях (за исключением Крыма) будет объявлен Ⅰ (желтый) уровень опасности. Среди причин: гроза, шквальный ветер, град.

О рисках пожарной угрозы не сообщается.

В Киеве﻿ дождь, может быть гроза. Днем жители столицы должны готовиться к 25-27 градусам выше нуля, а ночью – к 15-17. Скорость ветра – 4-6 м/с.