Что ожидается на валютном рынке в среду

Неожиданный разворот тренда по безналичному доллару на межбанковском﻿ валютном рынке во вторник крайне удивил всех и породил немало вопросов.

Начало торгов не предвещало никаких сюрпризов: как и в предыдущие дни, объемы валюты, предлагаемой на продажу, существенно превышали возможности покупателей. Поэтому Национальный банк не стал медлить, а начал тайно скупать все более дешевые предложения, реализуя т.н. интервенцию по методу «запроса лучшего курса». Затем, посчитав это недостаточным, выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,91 гривен. Нечто подобное происходило и раньше, поэтому никто не удивился и не отреагировал. До обеда сделки шли в узком диапазоне 26,91-26,93 гривен. После обеденного перерыва котировки вдруг пошли вверх. К росту подключились спекулянты, почуявшие легкую наживу. Против ожидания, рост не остановился на уровне 27 гривен, как можно было предположить, а пошел еще дальше. К концу дня ценник на продажу был поднят до 27,10 гривен.

﻿Закрыли торги вторника на 9 копеек на покупке и на 11 копеек на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,90/26,96 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись чуть шире вчерашнего: спрэд на старте составил 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,9005 гривен прошла в 9:49. Затем произошел курьезный случай: кто-то выставил ошибочный ордер и скупил все предложения до 27,02 гривен включительно. Вскоре эти сделки были отменены. Торговля шла в узком диапазоне 26,915-26,93 гривен, как вдруг среди участников торгов начала распространяться информация: Национальный банк аккуратно, чтобы не обнаружить себя, скупает все более дешевые заявки на продажу. То же он делал и вчера, но более явно. Купив таким образом порядка 20 млн долларов, регулятор ушел – но тут же появился опять. На этот раз он выставил ордер на покупку по цене 26,91 гривен ориентировочно на 100 млн долларов. Впрочем, много купить ему не пришлось, т.к. раззадоренные покупатели начали выставлять заявки выше этого уровня. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки шли все так же между 26,91 и 26,93 гривен. После обеда на рынке вдруг появился банк с иностранным капиталом и начал скупать все более дешевые предложения, т.е. делать то, что в начале сессии делал Нацбанк. Продавцы отреагировали ростом ценника, за ними стали поднимать ценник и покупатели. В течение получаса котировки сначала дошли до уровня 27,00 гривен, а затем перевалили через него. В 15:50, когда сделки уже шли по схеме ТОМ (с расчетами завтра) котировки достигли 27,04 гривен на покупке и 27,10 гривен на продаже. Закрыли торги в районе максимальных дневных значений.

Котировки закрытия – 27,04/27,08 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 66,5 млн по сравнению с понедельником и составил 214 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9184 гривен.

Официальный курс доллара на 16 июня установлен на отметке 26,9258 гривен за доллар, снижение на 6,99 копеек.

Официальный курс евро на 16 июня установлен на отметке 32,6166 гривны за евро, снижение на 8,87 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2119. Сегодня евро на FOREX сначала вырос до отметки 1,2145 доллара, а затем провалился до 1,2100, после чего опять пошел вверх. Накануне завтрашнего заседания FOMC по вопросу процентной ставки ФРС США инвесторы всего мира проводят перепозиционирование, что отражается в резких колебаниях.

Российский рубль сегодня предпринял очередную попытку вырасти к американскому доллару, но с 71,75 упал до 72,35 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,32-72,36 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Резкий рост котировок безналичного доллара во второй половине торговой сессии вторника вызвал множество вопросов. На один из них был получен ответ ближе к вечеру: итоги сегодняшнего аукциона по размещению ОВГЗ, который проводило министерство финансов, оказались гораздо скромнее, чем неделю назад. Логично предположить, что нерезиденты уже продали достаточное количество валюты, чтобы рассчитаться за ценные бумаги, а значит, завтра продавать уже не будет. Это снизит предложение валюты на межбанке и может спровоцировать покупателей действовать более решительно, что подтолкнет котировки еще выше.

Наличный доллар к вечеру вторника вырос на 10 копеек от минимальной цены 26,90 гривен, по которой его продавали сегодня днем. Если завтра движение на межбанке продолжится, то спрос на наличного «американца» также может вырасти, а это сразу скажется на изменении ценника: его будут вынуждены поднимать.

Евро на FOREX завтра будет совершать резкие движения в диапазоне 40-60 пунктов. Наличный евро в этом случае пойдет вслед за наличным долларом: если вырастет «американец», то за ним последует и евровалюта. Сегодня к вечеру она уже прибавила 10 копеек, подорожав с 32,65 до 32,75 гривен; завтра ценник вполне может подняться еще на 5-10 копеек.

Что касается российского рубля, его цена скорее всего останется на прежнем уровне: рубль будут продавать по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей, кое-где возможны предложения небольших сумм по 3,70 гривен.