В Саудовской Аравии женщинам разрешили жить отдельно

Власти Саудовской Аравии законодательно признали право не состоящих в браке женщин на проживание отдельно от мужчины-опекуна. Для этого была внесена поправка в закон о действии шариатских судов, сообщает NEWSru.co.il.

Она гласит, что достигшие совершеннолетия незамужние женщины, а также разведенные и вдовы не обязаны жить под одной крышей с отцом или другим родственником мужского пола. Отметим: закон подразумевает, что замужние женщины должны делить кров с мужьями.

11 месяцев назад шариатский суд отклонил иск государственной прокуратуры против самостоятельно переехавшей в Эр-Рияд Мариям аль-Итиби. " Решение жить отдельно не может быть признано уголовным преступлением ", - говорится в вердикте, теперь получившем и законодательное подтверждение.

До недавнего времени женщины в Саудовской Аравии не были субъектом права. Они не имели права покинуть дом без разрешения мужчины-опекуна, которым мог быть отец, муж, брат или сын. Не могли они и водить машину. Ситуация начала меняться в последние годы, реформы связывают с политикой наследника престола принца Мухаммада.