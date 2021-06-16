Словения объявила о завершении пандемии

Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды. Однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены, сообщает Корреспондент.

По данным Минздрава Словении, в двухмиллионной стране за последние сутки выявлено всего 112 зараженных коронавирусом, скончались два больных. Одну дозу разных вакцин западного производства получили 769 248 жителей Словении, полную иммунизацию прошли 551 906 совершеннолетних граждан. В больницах находится 122 пациента, из которых 40 – в отделениях интенсивной терапии.

"С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации" , - приводятся в сообщении минздрава в Twitter слова министра Янеза Поклукара.

В республике сохраняется требование о ношении защитных масок в закрытых пространствах, а также ограничения по числу присутствующих в помещениях и требования по соблюдению дистанции. Также действует постоянно обновляющийся список стран "красной зоны", по прибытии из которых необходимо проходить карантин.

Эпидемия COVID-19 была после предыдущей отмены вновь официально провозглашена на всей территории Словении 19 октября 2020 года.