Охранники нардепа от СН избили посетителей возле приемной

Возле приемной народного депутата “Слуги народа” Артема Дмитрука в Одессе произошла драка с участием охранников последнего, написал в личном Telegram-канале активист Сергей Стерненко﻿.

По информации источника, потерпевшие – вкладчики недостроенного здания, которое нардеп “недавно захватил” .

Стерненко отметил, что Дмитрук является членом комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, но в то же время является поклонником пророссийского блогера Анатолия Шария.

Источник: t.me/ssternenko