Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси
Послы стран Евросоюза 16 июня одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В частности, под ограничения попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича. Об одобрении очередных санкций против Беларуси в сети сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает 24 Канал.
"Послы ЕС только что одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая,", – написал журналист.
Йозвяк уточнил, что публикация санкционного списка ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня.
Напомним, ранее самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко выразил сомнения относительно введения ЕС секторальных санкций, которые распространялись бы на транзит российского газа в страны Евросоюза.