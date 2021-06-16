5 советов нейробиолога: Чем заменить таблетки для улучшения работы мозга

Таблетки для стимуляции деятельности мозга не будут эффективными, если в вашей диете не достает определенных веществ. К примеру, использовавшиеся в лечении нарколепсии препараты в рекламе заявлены как «таблетки для ума», но это не совсем соответствует реальности. В краткосрочной перспективе может показаться, что ноотропы улучшили вашу внимательность и бодрость, но на ум они никак не влияют, сообщает Econet.

Ноотропы - это препараты для стимуляции умственной деятельности. Но так ли они эффективны, как нам хотелось бы? Нейробиологи предлагают полезную альтернативу этой группе медикаментов для поддержания функций мозга. С целью улучшения когнитивных способностей постарайтесь не принимать медикаменты, а прислушаться к этим рекомендациям.

1. Употребляйте больше полезных жиров и пейте больше воды

Мозг состоит в основном из жиров и воды. Логично, что для нормальной работы ему нужны полезные жиры и достаточное увлажнение. Есть большой перечень исследований о позитивном влиянии жирной кислоты омега-3, которая содержится в рыбе (веганы получают похожие вещества из водорослей). В таких продуктах как авокадо, орехи и семена, присутствует жирная кислота омега-6 и еще ряд полезных микроэлементов, витаминов и минералов. Специалисты доказали, что кокосовое масло также улучшает функции мозга.

2. Пейте зеленый чай

Многие нейрометаболические стимуляторы содержат L-теанин. Массовая доля данного вещества высока в зеленом чае. L-теанин стимулирует активность нейромедиатора ГАМК, который понижает уровень беспокойства. Соответствующие исследования гласят, что, в соединении с кофеином (он тоже присутствует в составе зеленого чая) L-теанин может улучшать концентрацию. В чае мате содержится достаточно катехина EGCG - природного антиоксиданта, который способствует продлению жизни мозговых клеток.

3. Вводите в рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами

Антиоксиданты противостоят негативному действию свободных радикалов. Антиоксиданты – это не только борьба с онкологическими заболеваниями, они помогают бороться со снижением активности мозга. В список антиоксидантов включены флавоноиды и витамины С и Е. Результаты специальных исследований гласят, что антиоксиданты тормозят нежелательные процессы, запущенные свободными радикалами. Хороший источник антиоксидантов - это ягоды и бобовые.

4. Увеличьте употребление витаминов группы В

Витамины группы В (особенно В6 и В12) очень нужны для полноценного функционирования мозга. Их нехватка негативно влияет на когнитивные функции, настроение и нейропластичность. В6 присутствует в таких продуктах как куриные яйца, морковь, сладкий картофель, шпинат и цельные зерна. В моменты стресса и перегрузок рекомендуется принимать витамины группы B в таблетках, в целях уберечься от физической усталости и психологического выгорания.

5. Сведите к минимуму стресс

Старайтесь поддерживать функционирование мозга, но не переживайте из-за этого. Определенный уровень стресса может быть полезен, но в серьезной стрессовой ситуации мыслительная деятельность страдает.

Существует масса действенных способов снизить уровень беспокойства. Вот один из них - магниевая ванна пару раз в неделю или соответствующий спрей перед сном. На сегодняшний день 75% населения испытывают нехватку магния. Чем сильнее психологическое давление, тем больше потери этого вещества. Одновременно магний помогает регулировать уровень кортизола — гормона стресса.

Мозг может и не иметь безграничных познавательных ресурсов, но не надо думать, что эту проблему помогут решить медикаменты. Развивайте полезные ежедневные привычки и сбалансируйте свой рацион — это поможет стимулировать когнитивные способности