Встреча Байдена и Путина в Швейцарии: прямая трансляция

Сегодня, 16 июня, пройдет встреча лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии.

Это первая встреча лидеров двух стран. Они планируют обсудить общемировые проблемы и вопросы взаимодействия государств. Среди прочего, может прозвучать и тема российской агрессии в отношении Украины.

Байден и Путин будут беседовать за закрытыми дверьми, а потом отдельно друг от друга дадут пресс-конференции. Заключительным элементом встречи будет пресс-конференция президента Швейцарии Ги Пармелена.