Межбанк: доллар опять пользуется спросом

Вчерашний разворот тренда на межбанковском валютном рынке﻿ породил множество вопросов к сегодняшнему дню, главным из которых было: «Продолжится ли сегодня укрепление гривны?»

Обстановка на рынке создалась реально непростая. Многие импортеры откладывали покупку валюты до последнего, надеясь выиграть на курсе. Как только ценники вчера вернулись выше 27 гривен, они оказались на распутье: продолжать ждать снижения или покупать сейчас, не рискуя. Сегодня утром была предпринята попытка опустить котировки ниже, но закончилось все тем, что более дешевые предложения продажи раскупили очень оперативно, и уже во второй половине торговой сессии торговля переместилась в диапазон 27,08-27,11 гривен.

Отреагировал на происходящее и наличный валютный рынок. Здесь операторы мгновенно реагируют на изменение направления движения котировок. Утром, когда на межбанке ценники ненадолго опустились ниже 27 гривен, в Киеве можно было купить доллар по 26,97-26,98 гривен. Но уже после обеда ценник поднялся на 7-8 копеек, и текущая продажа идет по 27,05-27,07 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня движется в ограниченном диапазоне 1,2112 -1,2134 доллара. Накануне заседания комитета ФРС США по вопросу процентной ставки, которое закончится сегодня в 21:00 по киевскому времени, движения на мировых рынках стали слабее: все ждут, что заявят представители ФРС, и будет ли объявлено об ограничении программы стимулирования американской экономики. Наличный евро в столице подрос вслед за долларом и уже достиг 32,79-32,80 гривен.

Цена польского злотого по сравнению со вчерашним днем не изменилась: сегодня за него так же просят в среднем 7,25-7,27 гривен.

Российский рубль в мире опять вырос к американскому доллару, достигнув к обеду 71,90 рублей за доллар. В Киеве цена наличного рубля с конца прошлой недели остается неизменной на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей.