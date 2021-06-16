На курортах ливни и похолодание: прогноз погоды на четверг

Часть Украины сможет с облегчением “выдохнуть”, потому что погода перестанет быть дождливой. В то же время осадки как будто сгруппируются и прольются на юге, частично в центре и на востоке страны, испортив планы курортникам.

В четверг, 17 июня, в западных областях в течение дня потеплеет до +24...+26, а на Закарпатье и вовсе ожидается до +28°C. Ночью в этой части страны в среднем от 12 до 14 градусов, хотя в Житомирской области может быть и +17. В северных и восточных регионах в светлое время воздух прогреется до 25-27 по Цельсию, а в темное – охладится до 15-17. На юге, юго-востоке и Кировоградской области прогнозируют похолодание: днем столбики термометров могут не подняться выше чем до +22...+24 градусов, ночью – остановятся на отметках от 14 до 17. На Черкасчине и Полтавщине в светлое время на 1-2 градуса теплее.

Дожди должны задеть только южные, восточные и центральные области – на севере и западе страны за редким исключением сухо и солнечно. Самые сильные осадки выпадут в Херсонской области и Крыму, зальют черноморское и азовское побережье. В остальных регионах дожди либо незначительные, либо средней интенсивности, не исключаются грозы. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Во всех областях к югу от Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской будет введен Ⅰ (желтый) уровень опасности. Среди причин: гроза, ливень, шквальный ветер.

О пожарной опасности не сообщается.

В Киеве﻿ должна быть сухая и солнечная погода, хотя не исключается незначительный дождь. Днем температура повысится до 26-28 с отметкой “плюс”, ночью – опустится до 15-17. Скорость ветра – 4-6 м/с.