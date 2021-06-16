Что ожидается на валютном рынке в четверг

Вчерашний разворот тренда по безналичному доллару на межбанковском﻿ валютном рынке сегодня получил подтверждение.

Неопределенность царила на рынке в самом начале торговой сессии. Некоторые продавцы, ожидая продолжения укрепления гривны, поспешили воспользоваться ситуацией и сразу выставили на продажу свои объемы. Покупатели же разделились на две группы: одни буквально хватали то, что предлагали, а другие решили выждать, полагая, что котировки вот-вот вернутся ниже уровня 27 гривен. Как оказалось позднее, правы были те, кто решил не рисковать. Напуганных вчерашним резким ростом котировок оказалось больше, чем можно было предположить, и цены сначала вернулись к вчерашним максимумам, а затем продолжили рост. И выжидавшим более низких цен пришлось брать еще дороже. Национальный банк сегодня благоразумно решил взять паузу и на рынке не появлялся.

Закрыли торги среды на 4 копейки на покупке и на 3 копейки на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,98/27,09 (покупка/продажа).

Торги среды открылись очень широко: спрэд на старте составил 11 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,099 гривен прошла в 9:22. Затем на рынок начали выходить продавцы и на краткое время предложение превысило спрос. В результате котировки даже опустились ниже 27,00 как на покупке, так и на продаже. Однако более дешевые предложения быстро раскупили. Сначала торговля вернулась в диапазон 27,01-27,03 гривен, а примерно с 12:30 ценники начали двигаться выше, быстро поднявшись в район 27,09-27,11 на продаже. Спустя некоторое время покупатели также подняли ценник до 27,09 гривен. В районе дневных максимумов закрыли день, основательно напугав тех покупателей, которые сегодня не успели купить нужный объем валюты.

Котировки закрытия – 27,08/27,11 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня упал на 70 млн по сравнению с вторником и составил 144 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0054 гривен.

Официальный курс доллара на 17 июня установлен на отметке 27,0275 гривен за доллар, рост на 10,17 копеек.

Официальный курс евро на 17 июня установлен на отметке 32,7722 гривны за евро, рост на 15,56 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2118. За сутки, как видим, евро почти не сдвинулся с места и сегодня весь день двигался в диапазоне 1,2108-1,2134 доллара. В 21:00 состоится оглашение результатов заседания FOMC по вопросу процентной ставки ФРС США. От того, что объявят, зависит дальнейшее поведение как американского доллара, так и остальных валют.

Российский рубль сегодня предпринял очередную попытку вырасти к американскому доллару и поднялся с 72,20 до 71,65 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в диапазоне 71,65-71,80 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

То, что сегодня рост безналичного доллара продолжился, всполошило валютный рынок. На наличном рынке вновь появился спрос на доллар; к вечеру в некоторых обменных пунктах говорили уже основательно забытую фразу «Долларов нет». Логично предположить, что завтра с утра рост как безналичного, так и наличного доллара продолжится. При этом наличный рынок будет пристально следить за межбанковским и при первых признаках остановки тоже прекратит рост.

К вечеру среды в Киеве доллар продавали по 27,10-27,11 гривен, некоторые обменные пункты ставили ценники еще дороже. Завтра утром доллар продолжит рост в направлении уровня 27,15 гривен.

В 14:00 состоится пресс-конференция Правления Национального банка, на которой будет оглашено решение по учетной ставке НБУ. От того, как решит регулятор по ставке, зависит и интерес инвесторов к украинским ОВГЗ (ставка по которым ориентируется на учетную ставку). Если ставку оставят на прежнем уровне, это может сыграть против гривны.

Куда пойдет евро на FOREX, станет понятно уже в 21:00. В случае резких движений это повлияет на стоимость наличного евро. Если же мировой рынок сохранит спокойное состояние, то наличный евро будет целиком ориентировать на направление, которое выберет наличный доллар. Сегодня он рос вслед за ним и к вечеру уже достиг 32,82-32,85 гривен. Завтра с утра его будут продавать как минимум не дешевле. А если евро в мире пойдет вверх, то и еще дороже.

Что касается российского рубля, его цена скорее всего останется на прежнем уровне: рубль будут продавать по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей, кое-где возможны предложения небольших сумм по 3,70 гривен.