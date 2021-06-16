Байден отметил, что в мире наступил "переломный момент"

Президент США Джо Байден выразил мнение, что в мире наступил переломный момент, определяющий будущее. Соответствующее заявление американский лидер сделал перед вылетом из Женевы, сообщает Лента.Ру.

"Я думаю, что в последние три года или пять лет мир подошел к коренному переломному моменту, который определит, как он будет выглядеть через 10 лет" , — сказал он.

По мнению Байдена, все страны, обладавшие или обладающие реальной властью, размышляют о сохранении устойчивости и лидерства. Американский лидер отметил, что в этот решающий момент США важно сохранить статус ведущей, самой мощной и демократической страны. В чем именно заключаются перемены, он не уточнил. В то же время Байден заявил, что Россия якобы «находится в очень, очень трудном положении».