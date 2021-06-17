Украина стала мировым лидером по экспорту проса

По итогам 2020 года Украина заняла первую строчку в мировом рейтинге по объему экспорта проса. Далее идут США, Россия и Индия, сообщает UBR.

Согласно данным, выручка от экспорта этой зерновой культуры в прошлом году составила $29,3 млн.

Основными покупателями являются Индонезия (14% украинского экспорта), Польша (7%) и Великобритания (6%). На каждом из этих рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

Структура импорта проса в разрезе основных стран-поставщиков выглядит следующим образом:

Индонезия: США (74%), Украина (20%), Турция (2%);

Польша: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%);

Великобритания: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%).

При этом эксперты подчеркивают, что в мире существует стабильный, но довольно низкий спрос на просо на уровне 300-350 тыс. тонн. Это составляет лишь 0,2% мирового импорта всех зерновых культур.