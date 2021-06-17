На украинский рынок автобусов вышел новый игрок

Компания ООО «БКМ-Украина», украинский производитель современного городского электротранспорта, стала официальным дилером крупнейшего производителя городских пассажирских автобусов Турецкой Республики - BMC Otomotiv, сообщает Autoconsulting.

Компания BMC Otomotiv занимается проектированием, разработкой, серийным производством и реализацией техники в широком ассортименте. Техника BMC отличается высоким качеством и надежностью для обеспечения надлежащего уровня комфорта и безопасности пассажиров.

Потребителям предоставляются все варианты городского автобусного транспорта, отличающиеся прежде всего размерами (8,5, 9, 10, 10,6, 12 и 18 метров) и типом топлива (дизель, СПГ, электрические батареи). Для украинского рынка компания БКМ-Украина предлагает следующие модели автобусов для удовлетворения потребностей каждого пользователя:

NEOCITY:

• 8.5 m VIP

• 8.5 m Diesel

• 9 m CNG

• 10 m Diesel

PROCITY:

• 10.6 m Diesel

• 12 m Diesel

• 12 m CNG

• 18 m Diesel

• 18 m CNG

Серия городских автобусов BMC Neocity размером 8,5 м, 9 м и 10 м вдыхает новую жизнь в общественный транспорт с помощью дизельных, газовых и электрических двигателей и их особого дизайна, отмеченного наградами.

Благодаря независимой передней оси, имеет наименьший радиус поворота в своем классе, вам будет комфортно даже на самых узких улицах города. Повышенная маневренность и устойчивость на дороге позволят пассажирам насладиться высоким уровнем комфортной поездки.

Независимая передняя ось 19,5 дюйма, которая используется только в серии BMC Neocity, и жесткая задняя ось оптимизируют грузоподъемность и расходы. Благодаря значительному увеличению полезной нагрузки по сравнению с существующими автобусами в этом сегменте, он становится автобусом с лучшей пассажировместимостью в своем классе. Таким образом, это сводит к минимуму затраты на покупку и максимизирует производительность линии.

Серия городских автобусов BMC Procity выделяется своими превосходными характеристиками комфорта и современным дизайном, предлагает инновационные решения для транспорта благодаря своему технологическому и экологическому подходу. Автобусы семейства BMC Procity предлагаются с дизельным двигателем на 10,6 12 и 18 метров и газовые на 12 и 18 метров. Все автобусы полностью низкопольные, оборудованы двигателем экологического стандарта Евро-6 марки Cummins ISB и автоматической коробкой передач марки ZF.

В стандартную комплектацию входят:

- Кондиционер салона- Ручной пандус

- Система автоматического пожаротушения

- Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

- Светодиодная внутреннее освещение

- Кабина водителя

- Регулируемое рулевое управление

- Цифровые часы

- Светодиодная информационная панель

Дополнительно автобусы могут быть укомплектованы кондиционером с функцией обогрева, системой видеонаблюдения с записью, системой подсчета пассажиров, системой объявлений, автоматической системой смазки, LCD монитором, USB зарядкой, системой контроля давления в шинах и др.