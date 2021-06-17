В Киеве продавцы МАФов перебрались в переходы

В Киеве недавно вели борьбу с МАФАми в подземных переходах и демонтировали там все киоски. Но это не спасло ситуацию. На месте МАФов начала все равно возникать стихийная торговля, сообщает РБК-Украина.

"Помните ряд публикаций, где городской Благоустрий демонтировал в подземных переходах МАФы? Действительно, и сейчас МАФов нет, но только посмотрите на подземный переход на Житомирской. И такая ситуация абсолютно на всех объектах. Такая борьба со стихийной торговлей" , - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы показали, что такая же ситуация и на метро "Харьковская". Торговцы продают овощи и фрукты на лотках.