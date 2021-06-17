"Дмитрий Гон... Гордон": журналистка росСМИ оговорилась в эфире

Украинский журналист Дмитрий Гордон появился в эфире российского телеканала "Эхо Москвы". Его комментарий относительно т. н. "ЛДНР" вызвал неоднозначную реакцию у ведущей.

"Придет время, когда мы зайдем на Донбасс, и "ЛНР" и "ДНР" прекратят свое существование. Мы им дадим коридор, по которому эти сотни людей убегут в Россию, и на этом все закончится. Украинскую армию будут встречать с хлебом-солью жители Донбасса", – заявил Гордон.

Российская "журналистка" ответила, что "запомнит" это обещание, а после "оговорилась", называя фамилию гостя.