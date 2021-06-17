Безопасно ли для здоровья есть рыбу с кожей

Маша Дэвис, магистр здравоохранения и эксперт по питанию, считает, что всем обязательно нужно есть рыбу с кожей. Если вы не делаете это, вы упускаете многие питательные вещества, сообщает WomanEL.

Почему вам следует подумать о том, чтобы включить в свой рацион больше рыбьей кожи?

Рыбная кожа содержит жирные кислоты омега-3

Вы, наверное, слышали, что многие виды рыб являются отличными источниками Омега-3. Полиненасыщенные жиры играют ключевую роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Большая часть омега-3 в рыбе содержится в филе. Но кожа также содержит изрядное количество столь желанной жирной кислоты.

Рыбная кожа безопасна для употребления в пищу

Если вас беспокоит содержание ртути в рыбе, выбор рыбы с низким содержанием ртути, такой как треска, форель или лосось, может минимизировать ее воздействие. Согласно недавним исследованиям, пойманная в дикой природе рыба, как правило, лучше, чем выращенная на ферме. Избегайте употребления в пищу толстой и жесткой кожи.

Кожа рыбы заставит вас выглядеть (и чувствовать себя) моложе

Кожа свежей морской рыбы, наряду с чешуей и костями, используется для создания рыбьего коллагена. Это – один из наиболее биодоступных источников коллагена 1 типа.

Коллаген из рыбы – это белок, который помогает сохранять кожу, скелетную систему (кости, сухожилия, связки, суставы и мышцы), кровеносные сосуды, десны, глаза, ногти и волосы сильными и гибкими. Коллаген 1 типа необходим для красивой кожи и поддержания силы. По мере того, как мы стареем, наши тела теряют способность производить коллаген. Поэтому его необходимо включать в наш рацион, чтобы замедлить эффекты старения.